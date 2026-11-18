Um 20:26 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 8,9 Prozent auf 239,11 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 27'106 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bei 239,89 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 223,99 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'377'483 Stück gehandelt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 19,98 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 64,16 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.47 Mrd. USD im Vergleich zu 1.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz auf den 30.11.2027.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,25 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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