Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,7 Prozent im Plus bei 229,94 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'090 Punkten tendiert. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 231,40 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 223,99 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 503'951 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.10.2026 bei 286,88 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,76 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,73 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Vorlage der Q3 2028-Ergebnisse wird von Experten am 30.11.2027 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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