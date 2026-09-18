CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Freitagabend südwärts

Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 2,9 Prozent auf 238,50 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'484 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 235,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 247,45 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 2'246'868 Stück.

Am 17.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 250,30 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,95 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 64,07 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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