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18.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag tiefer

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag tiefer

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 4,0 Prozent auf 235,83 USD.

CrowdStrike
203.97 CHF 2.83%
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Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 4,0 Prozent im Minus bei 235,83 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'442 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 235,50 USD nach. Bei 247,45 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 1'552'729 Stück.

Bei einem Wert von 250,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 5,78 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 63,66 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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