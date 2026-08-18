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18.08.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Dienstagabend südwärts

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Dienstagabend südwärts

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 212,35 USD ab.

CrowdStrike
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Um 20:26 Uhr ging es für die CrowdStrike-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,7 Prozent auf 212,35 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'497 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie gab in der Spitze bis auf 209,10 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 213,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 887'657 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 227,47 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.08.2026). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 59,65 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,11 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q2 2027 wird am 26.08.2026 erwartet. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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