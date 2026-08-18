CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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18.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag im Minus
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,3 Prozent auf 211,17 USD.
Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 1,3 Prozent auf 211,17 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'589 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 210,89 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 213,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 277'986 Stück.
Am 15.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 227,47 USD ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 7,17 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 59,42 Prozent.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. CrowdStrike liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent auf 1.39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,23 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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