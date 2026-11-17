Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,8 Prozent auf 219,21 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 26'888 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 213,70 USD nach. Bei 224,21 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1'013'010 Stück gehandelt.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 30,87 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 60,91 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Am 01.12.2026 werden die Q3 2027-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 30.11.2027 wird CrowdStrike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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