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17.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,6 Prozent auf 217,46 USD.
Um 16:28 Uhr fiel die CrowdStrike-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,6 Prozent auf 217,46 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'082 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die CrowdStrike-Aktie bis auf 216,82 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 224,21 USD. Bisher wurden via NASDAQ 265'745 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.
Mit einem Kursgewinn bis auf 286,88 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 31,92 Prozent über dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 60,60 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 30.11.2027.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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