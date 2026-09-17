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17.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit grünen Vorzeichen

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit grünen Vorzeichen

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Donnerstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,2 Prozent auf 246,60 USD zu.

CrowdStrike
202.27 CHF 1.97%
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Das Papier von CrowdStrike legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,2 Prozent auf 246,60 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'424 Punkten tendiert. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,30 USD aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 236,22 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 1'657'928 CrowdStrike-Aktien.

Bei einem Wert von 250,30 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.09.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,50 Prozent Luft nach oben. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 65,25 Prozent wieder erreichen.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte CrowdStrike einen Umsatz von 1.17 Mrd. USD eingefahren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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