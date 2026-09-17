Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’947 0.6%  SPI 19’695 0.7%  Dow 51’811 0.7%  DAX 25’717 0.7%  Euro 0.9464 -0.1%  EStoxx50 6’323 0.9%  Gold 4’353 2.1%  Bitcoin 63’083 0.4%  Dollar 0.8247 -0.1%  Öl 104.2 -1.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Helvetia Baloise46664220Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ohne einen einzigen Tech-Wert zu 48 Prozent Rendite: Die Favoriten eines US-Fondsmanagers
Generac-Aktie im Höhenflug: Plus 18 Prozent nach Amazon-Milliardendeal
Tesla-Aktie dennoch höher: Verkehrsaufsicht prüft Robotaxi-Start in den USA
Nestlé-Aktie: Putin entzieht Nestlé die Kontrolle in Russland
Leonteq-Aktie: Grossaktionär stockt auf - Raiffeisen-Anteil übernommen
Suche...

CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

17.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Nachmittag

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Nachmittag

Die Aktie von CrowdStrike zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 246,42 USD.

CrowdStrike
198.36 CHF 0.48%
Kaufen Verkaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'419 Punkten steht. Bei 246,52 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 236,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 715'731 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,52 USD erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,23 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike


Bildquelle: Brian A Jackson / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber

KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten