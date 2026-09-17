CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verteuert sich am Nachmittag

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 16:28 Uhr 2,1 Prozent. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'419 Punkten steht. Bei 246,52 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 236,22 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 715'731 CrowdStrike-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 246,52 USD erreichte der Titel am 17.09.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,04 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 65,23 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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