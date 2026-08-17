CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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17.08.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagabend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 214,99 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 20:26 Uhr 0,9 Prozent auf 214,99 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'018 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 213,12 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 216,50 USD. Bisher wurden heute 884'521 CrowdStrike-Aktien gehandelt.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 227,47 USD. Dieser Kurs wurde am 14.08.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 5,49 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 150,89 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. CrowdStrike liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.39 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.10 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 präsentieren. Die Q2 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 01.09.2027 präsentieren.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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