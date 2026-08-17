CrowdStrike Aktie News: Anleger schicken CrowdStrike am Montagnachmittag ins Minus

Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 216,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 30'089 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 213,12 USD. Mit einem Wert von 216,50 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 421'110 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 227,47 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 4,97 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 152,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. CrowdStrike veröffentlichte am 03.06.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.04.2026 abgelaufenen Jahresviertel. CrowdStrike hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.08.2026 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2028 rechnen Experten am 01.09.2027.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,23 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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