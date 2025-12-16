CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike fällt am Dienstagabend

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:26 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 485,81 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 25'013 Punkten notiert. In der Spitze büsste die CrowdStrike-Aktie bis auf 482,00 USD ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 486,76 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 252'508 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 566,75 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (13.11.2025). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 16,66 Prozent Luft nach oben. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 298,27 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,60 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 02.12.2025 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.10.2025 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ein EPS von -0,07 USD in den Büchern gestanden. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.23 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.01 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q4 2026 wird am 10.03.2026 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 3,71 USD im Jahr 2026 aus.

