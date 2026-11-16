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16.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Abend auf rotem Terrain
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,7 Prozent im Minus bei 222,68 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 222,68 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'272 Punkten liegt. Bei 218,50 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 223,00 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 755'207 Stück gehandelt.
Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,83 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 61,52 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. CrowdStrike veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Am 30.11.2027 wird CrowdStrike schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2028 präsentieren.
Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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