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16.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,4 Prozent auf 221,25 USD ab.
Die CrowdStrike-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,4 Prozent auf 221,25 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 27'273 Punkten steht. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 218,63 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 223,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 308'797 CrowdStrike-Aktien.
Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 286,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 29,66 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 24.02.2026 auf bis zu 85,69 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,27 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. CrowdStrike hat ein EPS von 0,01 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,08 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD in den Büchern standen.
CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 präsentieren. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 30.11.2027.
Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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