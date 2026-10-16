CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
16.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag tiefer
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 234,58 USD.
Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 234,58 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'620 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 232,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,07 USD. Zuletzt wechselten 777'382 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit Abgaben von 63,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 sackt letztendlich ab (finanzen.ch)
|
16.10.26
|CrowdStrike Aktie News: Bären lasten am Abend auf CrowdStrike (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Börse New York in Rot: Das macht der NASDAQ 100 nachmittags (finanzen.ch)
|
16.10.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100 gibt am Mittag nach (finanzen.ch)
|
16.10.26
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag tiefer (finanzen.ch)
|
16.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Start des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.
Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
CrowdStrike am 16.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNachlassende KI-Sorgen: Dow schlussendlich leichter -- SMI geht etwas höher ins Wochenende -- DAX schliesst deutlich stärker -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.