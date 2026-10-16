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16.10.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag tiefer

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagnachmittag tiefer

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 4,1 Prozent auf 234,58 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 4,1 Prozent auf 234,58 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'620 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 232,82 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 247,07 USD. Zuletzt wechselten 777'382 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,30 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit Abgaben von 63,47 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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