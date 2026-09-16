CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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16.09.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von CrowdStrike. Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,2 Prozent auf 242,03 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 242,03 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'137 Punkten steht. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 235,65 USD nach. Bei 236,32 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 1'801'349 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Am 16.09.2026 markierte das Papier bei 245,18 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 1,28 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 182,45 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2026 erhielten CrowdStrike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Am 26.08.2026 lud CrowdStrike zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1.47 Mrd. USD gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.
In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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