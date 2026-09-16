CrowdStrike Aktie News: Anleger schicken CrowdStrike am Nachmittag auf rotes Terrain

Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,0 Prozent auf 240,09 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'153 Punkten notiert. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 235,65 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 236,32 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 764'631 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.09.2026 markierte das Papier bei 243,95 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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