CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag im Minusbereich

Um 16:28 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 243,49 USD ab. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'608 Punkten notiert. Die CrowdStrike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 240,40 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 243,34 USD. Bisher wurden via NASDAQ 474'804 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,82 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 64,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten gehen davon aus, dass CrowdStrike-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete CrowdStrike 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 25,83 Prozent auf 1.47 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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