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15.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagabend stärker

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagabend stärker

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 3,4 Prozent auf 243,40 USD.

CrowdStrike
194.94 CHF 3.56%
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Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 243,40 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'962 Punkten tendiert. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 243,95 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 232,78 USD. Zuletzt wechselten 2'181'305 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 243,95 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 0,23 Prozent zulegen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 184,05 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Am 26.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2027-Finanzergebnisse wird für den 01.12.2026 terminiert.

In der CrowdStrike-Bilanz dürfte laut Analysten 2027 1,25 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
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