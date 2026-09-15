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15.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Nachmittag fester

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Nachmittag fester

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 235,77 USD zu.

CrowdStrike
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Um 16:28 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 235,77 USD nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'011 Punkten steht. Bei 237,98 USD erreichte die CrowdStrike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 232,78 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 776'314 Aktien.

Am 14.09.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 239,36 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 1,52 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 63,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS wurde mit 0,01 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,08 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die CrowdStrike-Bilanz für Q3 2027 wird am 01.12.2026 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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