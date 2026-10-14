CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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14.10.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend auf rotem Terrain
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochabend zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,8 Prozent auf 251,20 USD.
Um 20:26 Uhr rutschte die CrowdStrike-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 3,8 Prozent auf 251,20 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'949 Punkten realisiert. Bei 248,50 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 253,99 USD. Bisher wurden heute 1'263'516 CrowdStrike-Aktien gehandelt.
Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD an. Gewinne von 14,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 85,69 USD ab. Mit Abgaben von 65,89 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.
Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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