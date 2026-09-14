Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’459 -0.2%  DAX 25’441 -0.5%  Euro 0.9434 -0.4%  EStoxx50 6’260 -1.0%  Gold 4’306 -1.0%  Bitcoin 64’732 3.2%  Dollar 0.8162 0.0%  Öl 105.1 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Rohstoffpreise am Montagabend
Strategy-Aktie im Fokus: CEO rechtfertigt Bitcoin-Veräusserung und dann teuren Rückkauf
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Suche...

CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagabend auf Höhenflug

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagabend auf Höhenflug

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 15,2 Prozent.

CrowdStrike
188.24 CHF 12.21%
Kaufen Verkaufen

Um 20:26 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 15,2 Prozent auf 238,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'244 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 239,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'185'428 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 14.09.2026 markierte das Papier bei 239,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike


Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CrowdStrike

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.02 SX7BOU
Short 14’748.92 13.99 S3BCYU
Short 15’292.31 8.97 SJZBBU
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’327.30 19.27 SXBKNU
Long 13’056.07 13.99 SU3B7U
Long 12’472.79 8.83 SZXBHU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Zurückhaltung an US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Tech-Aktien kräftig unter Druck: Warum die NVIDIA-Aktie dagegen halten könnte

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.