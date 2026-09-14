CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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14.09.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagabend auf Höhenflug
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere zuletzt 15,2 Prozent.
Um 20:26 Uhr stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 15,2 Prozent auf 238,13 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'244 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die CrowdStrike-Aktie bis auf 239,36 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 218,70 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 3'185'428 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 14.09.2026 markierte das Papier bei 239,36 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,52 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der CrowdStrike-Aktie. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 64,02 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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