Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’879 0.8%  SPI 19’539 0.4%  Dow 52’493 -0.2%  DAX 25’415 -0.6%  Euro 0.9436 -0.4%  EStoxx50 6’257 -1.1%  Gold 4’289 -1.4%  Bitcoin 64’193 2.4%  Dollar 0.8171 0.1%  Öl 107.4 2.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Partners Group2460882Luzerner Kantonalbank125293061
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Tesla-Aktie im Fokus: E-Lastwagen ab 2027 in Europa
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Sandoz-Aktie: Anleihe über 500 Millionen Euro platziert
Vor den US-Midterms: Wo Anleger jetzt die grössten Chancen haben
Rheinmetall-Aktie höher: Millionenauftrag für Artilleriemunition eingegangen
Suche...

CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

14.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag kräftig

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag kräftig

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 11,6 Prozent auf 230,67 USD.

CrowdStrike
188.24 CHF 12.21%
Kaufen Verkaufen

Um 16:28 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 11,6 Prozent auf 230,67 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'972 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 231,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'413'665 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 62,85 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.

Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte

Sicherheit im KI-Zeitalter: Bank of America nennt ihre Favoriten unter den Cybersecurity-Aktien

ARK Invest vor Broadcom-Zahlen: Cathie Wood kauft KI-Aktien, verkauft AMD und CrowdStrike


Bildquelle: ESB Professional / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: BP - Im Sog der Ölpreise

Die Aktie des britischen Multis ist dabei, nach oben aus dem kurzfristigen Abwärtstrend auszubrechen. Neben der Charttechnik und dem hohen Ölpreis spricht der Ehrgeiz der neuen BP-Chefin für weitere Avancen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu CrowdStrike

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu CrowdStrike

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Ameriprise Financial
✅ Schneider Electric
✅ ASM
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch

Inside Trading & Investment

17:15 Logo WHS Fed vor Zinsschock: Öl über 100 Dollar – DAX und Nasdaq brechen ein!
09:55 Der Preis der Wende: Volkswagens Kampf um die Zukunft
09:16 Marktüberblick: Ölpreise bleiben im Fokus
09:06 SMI stoppt Talfahrt
08:07 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenstart?
09.09.26 Ameriprise, Schneider Electric, ASM & HSBC stark unterwegs – ist noch mehr drin? mit François Bloch
08.09.26 Julius Bär: 8.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (50%) auf Societe Generale SA
08.09.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.50% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf ABB, Nestlé, Novartis, Roche
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’625.89 16.60 SX7BOU
Short 14’787.61 13.91 STBYEU
Short 15’350.05 8.83 SYBB4U
SMI-Kurs: 13’878.54 14.09.2026 17:31:45
Long 13’361.61 19.40 SWBZHU
Long 13’083.25 13.99 S2B8UU
Long 12’504.29 8.83 S9OBOU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Roche-Aktie zieht an: Studienerfolg bei Krebsmittel - Tam-Peli verlängert Überleben bei Lungenkrebs
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Novo Nordisk-Aktie: Neuer Name „Novo“ für die nächste Comeback-Phase
Fed vor Zinserhöhung: Warum Gold laut UBS trotzdem weiter steigen kann
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie tiefer: Fusion von drei Immobilienfonds wird umgesetzt
Evercore nennt 6 KI-Hardware-Favoriten – Apple & Co. im Fokus
Fed-Zinsentscheid rückt näher: SMI schliesst in Grün -- DAX schlussendlich im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Novartis: Neuromuskulärer Wirkstoffkandidat verfehlt Ziel in Spätphasenstudie

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.