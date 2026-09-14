CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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14.09.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Montagnachmittag kräftig
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 11,6 Prozent auf 230,67 USD.
Um 16:28 Uhr wies die CrowdStrike-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 11,6 Prozent auf 230,67 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 28'972 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 231,56 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 218,70 USD. Bisher wurden via NASDAQ 1'413'665 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 01.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 233,88 USD an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 1,39 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Mit einem Abschlag von mindestens 62,85 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten CrowdStrike-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1.47 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.17 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die kommende Q3 2027-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.12.2026 veröffentlicht.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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