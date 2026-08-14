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14.08.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagabend leichter

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagabend leichter

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 2,9 Prozent auf 218,97 USD abwärts.

CrowdStrike
178.06 CHF -0.64%
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Der CrowdStrike-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 2,9 Prozent auf 218,97 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 29'987 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 217,41 USD. Bei 226,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 629'063 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 227,47 USD erreichte der Titel am 14.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 3,74 Prozent niedriger. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 155,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 03.06.2026. CrowdStrike hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,57 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 26.08.2026 präsentieren. Mit der Vorlage der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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