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14.08.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Abschlägen

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 2,3 Prozent auf 220,40 USD ab.

CrowdStrike
178.40 CHF -0.45%
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Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,3 Prozent auf 220,40 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'068 Punkten notiert. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 219,61 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 226,50 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten CrowdStrike-Aktien beläuft sich auf 257'389 Stück.

Am 14.08.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 227,47 USD an. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 3,21 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit Abgaben von 61,12 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 30.04.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,11 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,57 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird am 26.08.2026 erwartet. Mit der Präsentation der Q2 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 01.09.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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