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14.07.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend auf Höhenflug

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend auf Höhenflug

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die CrowdStrike-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 10,6 Prozent auf 207,83 USD.

CrowdStrike
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Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von CrowdStrike zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 10,6 Prozent auf 207,83 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'653 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die CrowdStrike-Aktie bei 209,22 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 190,07 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1'580'730 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 07.07.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 209,49 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 0,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 142,54 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 03.06.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Beim Umsatz wurden 1.39 Mrd. USD gegenüber 1.10 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2027 dürfte CrowdStrike am 02.09.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,23 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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