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13.11.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Freitagabend Verlust reich
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 227,38 USD.
Die Aktie notierte um 20:26 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 1,1 Prozent auf 227,38 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'930 Punkten realisiert. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 219,58 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 235,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 785'818 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 26,17 Prozent Luft nach oben. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,31 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,08 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.47 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 1.17 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 30.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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