CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit Kurseinbussen

Die CrowdStrike-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 3,4 Prozent auf 222,00 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 27'666 Punkten liegt. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 222,00 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 235,00 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 359'797 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Bei 286,88 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 29,23 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 61,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.47 Mrd. USD im Vergleich zu 1.17 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 30.11.2027 dürfte CrowdStrike die Q3 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2027 1,25 USD je Aktie in den CrowdStrike-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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