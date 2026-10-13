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13.10.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend ohne grosse Veränderung

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend ohne grosse Veränderung

Die Aktie von CrowdStrike zeigt sich am Dienstagabend ohne grosse Bewegung. Die CrowdStrike-Aktie kam im NASDAQ-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 263,12 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie bewegte sich um 20:26 Uhr kaum. Das Papier stand via NASDAQ bei 263,12 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im NASDAQ 100, der derzeit bei 30'544 Punkten notiert. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 268,08 USD. Die Abwärtsbewegung der CrowdStrike-Aktie ging bis auf 259,30 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 261,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 686'890 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. 9,03 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 85,69 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 67,43 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte CrowdStrike 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.17 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.47 Mrd. USD ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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