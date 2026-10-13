CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag fester

Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 265,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'549 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 268,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339'108 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 8,11 Prozent zulegen. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie

ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab

ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus

Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte