CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag fester
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 265,37 USD zu.
Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Um 16:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,9 Prozent auf 265,37 USD. Damit gibt das Wertpapier dem NASDAQ 100, der bei 30'549 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Das bisherige Tageshoch markierte die CrowdStrike-Aktie bei 268,08 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 261,00 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 339'108 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei 286,88 USD markierte der Titel am 07.10.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die CrowdStrike-Aktie 8,11 Prozent zulegen. Bei 85,69 USD fiel das Papier am 24.02.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 67,71 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Die Zahlen des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte CrowdStrike am 26.08.2026. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2027 auf 1,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
ETF Compass September-Review: Satelliten mit bis zu 47 Prozent Plus
Rückenwind für Software-Aktien: Warum der Kursschwung von Salesforce, SAP & Co. weiter tragen könnte
Trading Signals: Take-Two Interactive - Das GTA VI-Fieber steigt
Gut fünf Wochen vor dem Verkaufsstart von GTA VI nimmt die Aktie von Take-Two Interactive Fahrt auf. Gut möglich, dass der Konzern schon vor dem Release des Gaming-Blockbusters die Prognose erhöht.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
20:27
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend ohne grosse Veränderung (finanzen.ch)
|
16:29
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag fester (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 zum Ende des Montagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
12.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: Das macht der NASDAQ 100 am Montagnachmittag (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 verbucht mittags Verluste (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
09.10.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht schlussendlich Zuschläge (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSorge um Chipbranche: SMI schliesst fester -- DAX geht stabil aus dem Handel -- US-Börsen in Rot -- Asiens Börsen letztlich uneins
Während der heimische Markt am Dienstag stärker notierte, ging es für den deutschen Aktienmarkt seitwärts. Die US-Börsen geben nach. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.