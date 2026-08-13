CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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13.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Donnerstagnachmittag gestärkt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 225,21 USD.
Das Papier von CrowdStrike konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,5 Prozent auf 225,21 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'102 Punkten tendiert. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,20 USD zu. Bei 224,93 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Zuletzt wechselten 285'340 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.
Bei 226,89 USD erreichte der Titel am 11.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 0,75 Prozent Plus fehlen der CrowdStrike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 24.02.2026 gab der Anteilsschein bis auf 85,69 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der CrowdStrike-Aktie 61,95 Prozent sinken.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.39 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die CrowdStrike-Bilanz für Q2 2027 wird am 26.08.2026 erwartet. Am 01.09.2027 wird CrowdStrike schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,23 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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