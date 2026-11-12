CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit Kurseinbussen

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 0,3 Prozent auf 228,42 USD nach. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 28'312 Punkten realisiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die CrowdStrike-Aktie bis auf 218,00 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 226,97 USD. Von der CrowdStrike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 873'366 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (286,88 USD) erklomm das Papier am 07.10.2026. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,59 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 62,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je CrowdStrike-Aktie. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Umsatzseitig wurden 1.47 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2027-Bilanzvorlage von CrowdStrike wird am 01.12.2026 gerechnet. Mit der Präsentation der Q3 2028-Finanzergebnisse von CrowdStrike rechnen Experten am 30.11.2027.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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