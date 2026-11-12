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12.11.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Donnerstagnachmittag ab

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 223,49 USD.

CrowdStrike
189.15 CHF -3.37%
Kaufen Verkaufen

Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr um 2,4 Prozent auf 223,49 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 28'202 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 218,00 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 226,97 USD. Zuletzt wechselten 354'273 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD an. Gewinne von 28,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 24.02.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 85,69 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 61,66 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. CrowdStrike gewährte am 26.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.07.2026 abgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1.47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1.17 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 30.11.2027.

Der Gewinn 2027 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,25 USD je CrowdStrike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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