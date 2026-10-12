CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Montagabend tiefer

Die CrowdStrike-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 4,3 Prozent auf 263,23 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der bislang bei 30'645 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 261,29 USD aus. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 275,79 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 911'223 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 8,98 Prozent könnte die CrowdStrike-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Mit einem Kursverlust von 67,45 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 äusserte sich CrowdStrike zu den Kennzahlen des am 31.07.2026 ausgelaufenen Quartals. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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