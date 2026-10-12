CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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12.10.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Montagnachmittag im Minusbereich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von CrowdStrike. Die CrowdStrike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 3,1 Prozent auf 266,56 USD abwärts.
Die CrowdStrike-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 3,1 Prozent bei 266,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 30'651 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die CrowdStrike-Aktie bisher bei 266,56 USD. Bei 275,79 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 373'449 CrowdStrike-Aktien.
Am 07.10.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 286,88 USD. Mit einem Zuwachs von 7,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 85,69 USD. Dieser Wert wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 67,85 Prozent wieder erreichen.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 legte CrowdStrike die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2026 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1.47 Mrd. USD – ein Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CrowdStrike 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Am 01.12.2026 dürfte die Q3 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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