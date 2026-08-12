CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Mittwochabend auf rotem Terrain

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,2 Prozent auf 221,35 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'808 Punkten realisiert. Die CrowdStrike-Aktie sank bis auf 217,93 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 219,68 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 581'739 CrowdStrike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.08.2026 bei 226,89 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,50 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 61,29 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2026 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. CrowdStrike liess sich am 03.06.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,11 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent auf 1.39 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.10 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2027-Finanzergebnisse wird für den 26.08.2026 terminiert. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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