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12.08.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag fester

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 223,57 USD.

CrowdStrike
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Um 16:28 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 223,57 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 29'816 Punkten notiert. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 224,61 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 219,68 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 269'438 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 11.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 226,89 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 1,46 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 24.02.2026 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 85,69 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 61,67 Prozent würde die CrowdStrike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,57 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.08.2026 erfolgen. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike.

Von Analysten wird erwartet, dass CrowdStrike im Jahr 2027 1,23 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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