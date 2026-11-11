CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend höher

Im NASDAQ-Handel gewannen die CrowdStrike-Papiere um 20:26 Uhr 3,5 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im NASDAQ 100, der derzeit bei 28'456 Punkten notiert. Die CrowdStrike-Aktie zog in der Spitze bis auf 238,33 USD an. Den Handelstag beging das Papier bei 235,06 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 776'308 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 07.10.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 286,88 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 22,80 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 63,32 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 26.08.2026. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2028 rechnen Experten am 30.11.2027.

Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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