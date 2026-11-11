CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,9 Prozent auf 232,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 28'215 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie legte bis auf 238,33 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 235,06 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 300'369 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 07.10.2026 auf bis zu 286,88 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 19,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Der derzeitige Kurs der CrowdStrike-Aktie liegt somit 171,12 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. CrowdStrike liess sich am 26.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,08 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Die Q3 2028-Finanzergebnisse könnte CrowdStrike möglicherweise am 30.11.2027 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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