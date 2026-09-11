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11.09.2026 20:27:13

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Freitagabend nach

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gibt am Freitagabend nach

Die Aktie von CrowdStrike gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 205,57 USD.

CrowdStrike
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Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr um 1,6 Prozent auf 205,57 USD nach. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'414 Punkten liegt. Im Tief verlor die CrowdStrike-Aktie bis auf 204,45 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,16 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 687'448 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Am 01.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 233,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,77 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Abschläge von 58,31 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem CrowdStrike seine Aktionäre 2026 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,83 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1.47 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 1.17 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je CrowdStrike-Aktie in Höhe von 1,25 USD im Jahr 2027 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: g-stockstudio / Shutterstock.com
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