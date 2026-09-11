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CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053

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11.09.2026 16:29:00

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von CrowdStrike. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 209,37 USD.

CrowdStrike
167.75 CHF -2.70%
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Die CrowdStrike-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 209,37 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'431 Punkten liegt. Im Tageshoch stieg die CrowdStrike-Aktie bis auf 213,12 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 208,16 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 277'807 CrowdStrike-Aktien den Besitzer.

Am 01.09.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 233,88 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 10,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Verlust von 59,07 Prozent wieder erreichen.

Für CrowdStrike-Aktionäre gab es im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike die Kennzahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat CrowdStrike 1.47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2027 wird am 01.12.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass CrowdStrike ein EPS in Höhe von 1,25 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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