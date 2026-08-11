CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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11.08.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von CrowdStrike. Das Papier von CrowdStrike gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,7 Prozent auf 223,56 USD abwärts.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 0,7 Prozent auf 223,56 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'474 Punkten realisiert. Zwischenzeitlich weitete die CrowdStrike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 219,29 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 224,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 697'509 CrowdStrike-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 226,89 USD. Dieser Kurs wurde am 10.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die CrowdStrike-Aktie mit einem Kursplus von 1,49 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 24.02.2026 (85,69 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.
CrowdStrike-Anleger erhielten im Jahr 2026 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. CrowdStrike hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Der Umsatz wurde auf 1.39 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1.10 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 26.08.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2028-Bilanz auf den 01.09.2027.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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