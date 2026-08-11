CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste

Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 223,42 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'645 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 219,29 USD. Bei 224,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 325'861 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 226,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 1,53 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 61,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte CrowdStrike die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,23 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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