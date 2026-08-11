CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die CrowdStrike-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 0,8 Prozent auf 223,42 USD ab.
Die CrowdStrike-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr um 0,8 Prozent auf 223,42 USD nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'645 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte CrowdStrike-Aktie bei 219,29 USD. Bei 224,00 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via NASDAQ 325'861 CrowdStrike-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 226,89 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.08.2026). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 1,53 Prozent niedriger. Am 24.02.2026 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD ab. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 61,65 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 03.06.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.04.2026 – vorgestellt. Mit einem EPS von 0,03 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,11 USD je Aktie genauso viel verdiente. CrowdStrike hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.39 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1.10 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 01.09.2027 dürfte CrowdStrike die Q2 2028-Finanzergebnisse präsentieren.
Experten taxieren den CrowdStrike-Gewinn für das Jahr 2027 auf 1,23 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur CrowdStrike-Aktie
Analysten-Paukenschlag: Morgan Stanley kürt Palo Alto Networks-Aktie zum neuen Top-Pick
Partnerschaft mit CrowdStrike beflügelt Cerebras-Aktie: Fokus auf schnellere KI-Sicherheit
Microsoft-Aktie unterbewertet? Analyst sieht erhebliches Aufwärtspotenzial
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu CrowdStrike
|
20:27
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend billiger (finanzen.ch)
|
16:29
|CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike verzeichnet am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Börse New York: NASDAQ 100 schwächelt letztendlich (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 am Nachmittag im Minus (finanzen.ch)
|
10.08.26
|Gute Stimmung in New York: NASDAQ 100 am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
10.08.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt zum Start (finanzen.ch)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 zum Ende des Freitagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu CrowdStrike
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.