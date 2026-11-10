CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Abend mit Kursabschlägen

Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,5 Prozent auf 225,24 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'621 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die CrowdStrike-Aktie bei 218,58 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 225,00 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 691'457 CrowdStrike-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 286,88 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 27,37 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 85,69 USD erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 61,96 Prozent.

CrowdStrike-Aktionäre bezogen im Jahr 2026 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 26.08.2026. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,01 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei CrowdStrike ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,08 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 1.47 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.17 Mrd. USD umgesetzt.

Voraussichtlich am 01.12.2026 dürfte CrowdStrike Anlegern einen Blick in die Q3 2027-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2028-Bilanz am 30.11.2027.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,25 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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