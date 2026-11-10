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10.11.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike am Dienstagnachmittag höher
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die CrowdStrike-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 228,95 USD.
Das Papier von CrowdStrike legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,2 Prozent auf 228,95 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 27'835 Punkten tendiert. Bei 230,38 USD markierte die CrowdStrike-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 225,00 USD. Bisher wurden via NASDAQ 285'665 CrowdStrike-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 286,88 USD erreichte der Titel am 07.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 25,30 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die CrowdStrike-Aktie 167,18 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Am 26.08.2026 hat CrowdStrike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,01 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.47 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 25,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD in den Büchern standen.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 01.12.2026 erfolgen. Experten erwarten die Q3 2028-Kennzahlen am 30.11.2027.
Den erwarteten Gewinn je CrowdStrike-Aktie für das Jahr 2027 setzen Experten auf 1,25 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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