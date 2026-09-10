CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike gewinnt am Abend an Fahrt

Das Papier von CrowdStrike legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 208,63 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im NASDAQ 100, der zurzeit bei 29'134 Punkten liegt. Kurzfristig markierte die CrowdStrike-Aktie bei 214,62 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 205,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 879'066 CrowdStrike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.09.2026 bei 233,88 USD. Der aktuelle Kurs der CrowdStrike-Aktie ist somit 12,10 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 85,69 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 58,93 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für CrowdStrike-Aktionäre betrug im Jahr 2026 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen. Die Bilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal legte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Mit einem EPS von 0,01 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als CrowdStrike mit -0,08 USD je Aktie genauso viel verdiente. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1.47 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1.17 Mrd. USD umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2027 dürfte CrowdStrike am 01.12.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 1,25 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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