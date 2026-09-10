CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Das Papier von CrowdStrike konnte um 16:28 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,6 Prozent auf 211,07 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'177 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 212,96 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 205,97 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 259'052 CrowdStrike-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 233,88 USD. Dieser Kurs wurde am 01.09.2026 erreicht. Derzeit notiert die CrowdStrike-Aktie damit 9,75 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 85,69 USD am 24.02.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die CrowdStrike-Aktie derzeit noch 59,40 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten CrowdStrike-Aktionäre im Jahr 2026 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte CrowdStrike am 26.08.2026 vor. Das EPS lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,08 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat CrowdStrike mit einem Umsatz von insgesamt 1.47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.17 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 25,83 Prozent gesteigert.

CrowdStrike wird die nächste Bilanz für Q3 2027 voraussichtlich am 01.12.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem CrowdStrike-Gewinn in Höhe von 1,25 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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