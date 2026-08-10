CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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10.08.2026 20:27:13
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike zieht am Montagabend deutlich an
Die Aktie von CrowdStrike gehört am Montagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das CrowdStrike-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 5,0 Prozent auf 225,21 USD.
Um 20:26 Uhr sprang die CrowdStrike-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 5,0 Prozent auf 225,21 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im NASDAQ 100, der im Moment bei 29'638 Punkten tendiert. Der Kurs der CrowdStrike-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 226,89 USD zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 214,55 USD. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 1'052'922 Aktien.
Bei 226,89 USD erreichte der Titel am 10.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die CrowdStrike-Aktie somit 0,74 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 61,95 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem im Jahr 2026 0,000 USD an CrowdStrike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte CrowdStrike am 03.06.2026. CrowdStrike hat ein EPS von 0,03 USD vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,11 USD auf dem gleichen Niveau gelegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat CrowdStrike in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1.39 Mrd. USD im Vergleich zu 1.10 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Am 26.08.2026 dürfte die Q2 2027-Bilanz von CrowdStrike veröffentlicht werden. Experten kalkulieren am 01.09.2027 mit der Veröffentlichung der Q2 2028-Bilanz von CrowdStrike.
Analysten erwarten für 2027 einen Gewinn in Höhe von 1,23 USD je CrowdStrike-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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CrowdStrike am 10.08.2026
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