CrowdStrike Aktie 47976949 / US22788C1053
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10.08.2026 16:29:00
CrowdStrike Aktie News: CrowdStrike präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von CrowdStrike zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von CrowdStrike nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie zuletzt 4,5 Prozent auf 224,14 USD.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 4,5 Prozent auf 224,14 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im NASDAQ 100, der aktuell bei 29'741 Punkten steht. Die CrowdStrike-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 226,02 USD aus. Mit einem Wert von 214,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der CrowdStrike-Aktie belief sich zuletzt auf 446'844 Aktien.
Am 10.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 226,02 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 24.02.2026 bei 85,69 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 61,77 Prozent unter dem aktuellen Kurs der CrowdStrike-Aktie.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,000 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2026. Die Bilanz zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte CrowdStrike am 03.06.2026. Das EPS lag bei 0,03 USD. Im Vorjahresquartal hatte CrowdStrike ebenfalls ein EPS von -0,11 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat CrowdStrike im vergangenen Quartal 1.39 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 25,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte CrowdStrike 1.10 Mrd. USD umsetzen können.
CrowdStrike dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2027 voraussichtlich am 26.08.2026 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2028-Bilanz können CrowdStrike-Anleger Experten zufolge am 01.09.2027 werfen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass CrowdStrike einen Gewinn von 1,23 USD je Aktie in der Bilanz 2027 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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